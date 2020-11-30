В Турции запретили выходить из дома на выходных

Усиливая меры против второй волны пандемии COVID-19, Турция 30 ноября ввела ночной комендантский час в будние дни и полный комендантский час в выходные.

Об этом сообщило агентство Anadolu. О новых ограничениях объявил президент Реджеп Тайип Эрдоган после заседания кабинета министров.

Общий комендантский час будет действовать каждый будний вечер с 21:00. до 05:00 утра.

Также с 21:00 пятницы до 05:00 утра понедельника вводится комендантский час на выходные.

По словам Эрдогана, некоторые сектора, включая производство, снабжение, здравоохранение и сельское хозяйство, будут освобождены от комендантского часа.

Он добавил, что некоторые магазины, которые предоставляют услуги доставки на дом, также будут исключены из ограничений по выходным.

Кроме того, по словам президента, людям младше 20 лет, а также старше 65 запрещается пользоваться общественным транспортом.

Для прохода в торговые центры необходимо использовать специальное приложение для смартфона, которое показывает индивидуальный статус заражения.

Детские сады и учебные заведения приостановят свою работу, что уже было объявлено на выходных для Стамбула и Анкары.

На поминальные молитвы и свадьбы запретили собираться группами более 30 человек.

Турецкие бани, сауны, массажные салоны, бассейны и парки развлечений также прекратят деятельность.

Количество людей, которые смогут выходить на улицы и площади, будет ограничено местными властями.

Кроме того, Эрдоган повторил свой призыв к общественности бросить курить ради собственного здоровья, воспользовавшись обстоятельствами пандемии.

Президент Турции заявил, что новые ограничения вступят в силу со вторника, 1 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции с 21 ноября второй раз за месяц решили усилить карантин, который предусматривает введение ночного комендантского часа на выходных и ряд других жестких ограничений.