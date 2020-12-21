В Турции зафиксирован рекорд по смертности от COVID-19 с начала пандемии. Инфографика

В Турции за последние сутки зафиксировали 254 новых летальных случаев, вызванных коронавирусом. Это стало самым высоким показателем с начала пандемии.

Соответствующие данные обнародованы на сайте worldometers.info. Ранее в стране регистрировали не более 246 смертей.

Динамика смертности от коронавируса в Турции. worldometers.info

По этому показателю сейчас Турция занимает седьмое место в мире (среди стран, которые обнародовали такие данные по состоянию на 21:00 понедельника, 21 декабря).

Всего в стране скончались 18,3 тысячи пациентов.

Рейтинг стран по суточному показателю смертности от коронавируса. worldometers.info

Общее количество зараженных уже превысило 2 млн (+19,1 тысячи за сутки), из которых вылечились 1,8 млн человек.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Турции. worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения Украины 18 декабря включило Турцию в "красную" зону из-за высокого показателя заболеваемости COVID-19 в этой стране. Также изменились правила въезда.