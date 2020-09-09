В Турции ввели обязательный масочный режим даже на пляжах

В Турции 8 сентября усилили карантин из-за резкого роста количества зараженных коронавирусом. Власти ввели обязательный масочный режим во всех общественных местах.

Защитные средства необходимо носить на улицах, в парках, в транспорте, на работе и даже на пляжах. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Турции.

Также в стране запретили перевозить пассажиров в общественном транспорте стоя. После 24:00 запрещены концерты в ресторанах, отелях и кафе.

Отмечается, что за несоблюдение карантинных ограничений нарушителей будут штрафовать.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, за сутки 7 сентября в Турции коронавирусом заразились 1 703 человека, что стало рекордным приростом в стране с 15 мая. В связи с этим правительство введет дополнительные меры для борьбы с эпидемией.

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