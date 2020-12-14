В Турции введут круглосуточный локдаун на новогодние праздники

В Турции введут круглосуточный комендантский час на время новогодних праздников, который продлится три с половиной дня.

Об этом сообщило Daily Sabah со ссылкой на заявление президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана 14 декабря. Комендантский час будет действовать с 21:00 31 декабря до 05:00 утра 4 января.

Эрдоган подчеркнул, что позитивные результаты ограничений, которые вводились ранее, уже видны.

"Благодаря мерам, введенным ранее, мы можем наблюдать серьезное снижение числа пациентов и смертей от COVID-19 по сравнению с другими странами", – сказал президент.

Он также коснулся негативного воздействия коронавируса на экономику и отметил, что правительство предпринимает меры, чтобы страна выстояла.

"Наша первая и главная цель – войти в число ведущих стран в постпандемическую эпоху. Мы предпринимаем шаги для обеспечения экономического роста, инвестиций и возможностей трудоустройства", – сказал Эрдоган.

Президент также сделал неожиданное заявление, сказав, что страна готовит собственную космическую программу.

"В ближайшие недели мы представим нашу национальную космическую программу", - заявил глава государства.

Ранее в Турции правительство приостановило работу бань, саун, бассейнов, спортзалов. В торговых центрах количество покупателей ограничивали с помощью цифрового кода. А кафе и ресторанам разрешили работу только на вынос.

В Турции 14 декабря зафиксировали максимальное количество случаев заражения коронавирусом за всю пандемию – 29 617 за сутки, умерли 229 человек. Страна занимает 6 место в мире по уровню заболеваемости.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что власти Турции до конца ноября скрывали реальное количество зараженных COVID-19. В начале декабря страна резко вырвалась в лидеры по распространению вируса.