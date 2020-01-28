В Турции второй раз за неделю произошло сильное землетрясение

Во вторник, 28 января, в Турции в районе Кыркагач, провинция Маниса, произошло землетрясение магнитудой 4,8.

Об этом сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции.

По словам сейсмологов, эпицентр стихии проходил на глубине около семи километров.

Напомним, что ранее, 24 января, в восточной части Турции произошло землетрясение силой 6,8 балла по шкале Рихтера. В результате ЧП погиб 41 человек. Очаг подземных толчков находился в уезде Сивридже в провинции Элязыг.

Землетрясение в Турции

Позже были опубликованы фото и видео с места ЧП.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 января подземные толчки также были зафиксированы в Сирии, Грузии, Армении, Ливане (в частности, в городах Бейрут и Триполи).

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