В Турции вспыхнул коронавирус: Минздрав страны забил тревогу

В Турции зафиксирована вспышка заболеваний COVID-19. За сутки добавилась почти тысяча новых случаев.

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Об этом в Twitter сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. Он уточнил, что основной причиной тому стали недостаточные карантинные ограничения.

По словам Коджа, ранее рост заболеваемости наблюдался в нескольких провинциальных регионах, но сейчас уже речь идет о вспышке на уровне страны.

В Турции зафиксирована вспышка коронавируса. Twitter Фахреттин Коджа

"К сожалению, эпидемический фактор не был в достаточной степени учтен во время празднования Ураза-байрам, на курортах. Мы обеспокоены увеличением количества случаев, ранее ограниченных некоторыми провинциями, которые возникают по всей стране", – пояснил глава Минздрава.

За последние сутки в стране зафиксировано 995 новых случаев заболевания. Всего в Турции коронавирусом заразились 233 851 человек, из которых 217 497 выздоровели и 5 747 скончались.

В Турции заразились более 233 тысяч человек/ Worldometers.info

Twitter Фахреттин Коджа

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье в июле коронавирус был зафиксирован у мужчины, который вернулся из Турции.