В Турции ужесточат карантин из-за вспышки коронавируса

За минувшие сутки в Турции коронавирусом заразились 1 703 человека, что стало рекордным приростом в стране с 15 мая.

В связи с этим правительство введет дополнительные меры для борьбы с эпидемией. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщили в пресс-службе Минздрава Турции, передает "Корреспондент".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал более тщательные проверки кафе и ресторанов. Также изменят правила проезда в общественном транспорте.

"В стране продолжается рост заражения коронавирусом. Поэтому кафе и рестораны будут еще более тщательно проверяться. Будут запрещены поездки стоя в общественном транспорте", – сказал он.

По последним данным, в Турции лабораторно подтвердили 281 509 случаев коронавируса, из них 252 152 пациентов вылечились, 6 730 – скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Турции заявили о втором пике пандемии коронавируса. Резкий рост заболеваемости в стране связывают с несоблюдением отдыхающими противоэпидемических мер.