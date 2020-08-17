В Турции усилили карантин из-за COVID-19: что запретили

В Турции из-за роста количества новых больных коронавирусом усилили карантинные меры и ограничения для отдельных категорий граждан, в том числе пожилых людей.

Как сказано в заявлении Министерства здравоохранения страны и решении комитетов, ограничения касаются провинций Сиирт, Газиантеп, Стамбул, Элазыг, Ван, Кайсери, Стамбул, Бартини.

Во всех этих провинциях пожилым людям старше 65 ограничили время пользования общественным транспортом и посещение торговых центров и рынков, запретили ходить на пикники и посещать религиозные и массовые мероприятия, в частности помолвки, свадьбы и тому подобное.

В отдельных провинциях запретили размещать витрины или отдельные товары из торговых точек на тротуарах, поскольку это может мешать соблюдению социальной дистанции, а также увеличили соцдистанцию в зонах отдыха до 4 метров.

Кроме того, в провинции Сиирт ограничения по участию в массовых мероприятиях также касаются детей до 15 лет. В Газивантепи до конца месяца запретили любые акции протеста. В провинции Элазыг время проведения свадеб ограничено тремя часами.

Отметим, за минувшие сутки, 16 августа, в Турции было выявлено наибольшее за последние 45 дней количество новых случаев инфицирования коронавирусом – болезнь подтвердили у 1192 человек. Всего COVID-19 в стране заболели 249 000 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правительство Израиля приняло решение усилить карантин из-за второй волны коронавируса.