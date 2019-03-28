В Турции ураганный ветер унес мужчину на зонтике в небо. Видео

В турецком городе Османие мужчина из-за сильного порыва ветра поднялся в небо на большом зонте.

Видео с летающим турком мигом стало вирусным в сети, пишет Daily Sabah.

Известно, что мужчину зовут Садык Коджадаллы. На опубликованных в сети кадрах видно, как он вместе с другими мужчинами пытается удержать большой зонт во дворе кафе во время сильных порывов ветра. Коджадаллы наступил на основание зонта, пытаясь удержать его на месте, но вместо этого оторвался от земли вместе с ним.

После недолгого полета и приземления горе-летун рассказал, что пережил инцидент без каких-либо травм.

"На самом деле я в порядке. После того, как понял, что зонт будет продолжать лететь, я спрыгнул. Думаю, что поднялся на 3 или 4 метра", – поделился он.

Отмечается, что зонт после "полета" рухнул на землю, упав на другого человека. У пострадавшего сломана нога и несколько ребер.

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