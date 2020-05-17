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17 мая • обновлено в 20:44
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В Турции разрешили открыть въезд украинцам: о ком идет речь

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Турция с 20 мая разрешила гражданам 31 страны, в частности и Украины, приезжать на лечение в медицинские учреждения страны.

Как сообщает Anadolu, соответствующее решение принято правительством государства в рамках мер по упрощению карантина в связи с пандемией COVID-19.

"В числе прочих разрешение действительно для граждан Ирака, Ливии, Азербайджана, Греции, России, Казахстана, Украины, Узбекистана, Грузии, Туркменистана, Молдовы, Кыргызстана, Джибути, Катара, Германии, Великобритании и Нидерландов", – сказано в сообщении.

В Турции с 20 мая разрешат медтуризм

В Турции с 20 мая разрешат медтуризм

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Отмечается, что больные смогут воспользоваться следующим перечнем услуг: ортопедия, травматология, общая хирургия, детская хирургия, урология, глазные заболевания, кардиология, онкология, нейрохирургия, гематология, репродуктивная терапия, трансплантация органов и костного мозга.

В агентстве уточнили, что пересечь границу смогут лишь пациенты с негативным результатом теста на коронавирус.

Отмечается также, что информация о иностранцах, желающих пройти лечение в Турции, будет вначале размещаться в Международной системе медицинского контроля. После получения предварительного подтверждения они будут получать разрешение на лечение в медучреждениях Турции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Турция готовится к открытию туристического сезона. По словам министра культуры и туризма Мехмета Эрсоя, в конце мая планируется восстановление внутреннего авиасообщения, а в июне – международного.

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Автор
Марина Погорилко
Тема
Коронавирус
Место
Турция
Тег
туризм
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