В Турции разбился самолет с пассажирами: есть погибшие

Карина Бондаренко Мир 06:56, 16.07.2020 Обновлено: 07:09, 16.07.2020

В четверг, 16 июля, в провинции Ван на востоке Турции разбился самолет-разведчик.

В авиакатастрофе погибли семь сотрудников органов безопасности, которые находились на борту. Среди них – двое пилотов, сообщает lenta.ru.

Трагедия произошла около 03:00 при выполнении разведывательной и наблюдательной миссии. Причина ЧП пока неизвестна.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair экстренно посадили в столице Великобритании. На борту обнаружили записку с сообщением о бомбе.

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