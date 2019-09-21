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21 сентября • обновлено в 20:51
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В Турции разбился автобус с российскими туристами: много пострадавших

1.5т Читать материал на украинском

В провинции Анталья в Турции по пути в аэропорт перевернулся автобус с российскими туристами.

Как сообщает Telegram-канал 360tv.ru, пострадали 16 человек, 14 из них – россияне.

По информации канала, все были доставлены в ближайшие больницы. При этом у четырех человек опасные для жизни ранения.

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В Турции перевернулся автобус с российскими туристами

В Турции перевернулся автобус с российскими туристами

РИА.Новости

При этом в Генконсульстве РФ в Анталиии заявили о 15 пострадавших.

"Пятнадцать пассажиров были госпитализированы в различные больницы. На данный момент восемь человек остаются в больницах", — сказал РИА Новости представитель Генконсульства.

Российские дипломаты также сообщили, что в салоне автобуса находились 22 россиянина, 7 из них продолжили путь к аэровокзалу, поскольку у них не было никаких жалоб. Уточняется, что тяжелораненных нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на турецком курорте Аланья погибла 5-летняя девочка из России, утонув в бассейне отеля.

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Діденко Валерій
Діденко Валерій
Вот если бы ещё и сдохли...
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Ященко Олег
Ященко Олег
Пьяная тварь автобус разшатала.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
смерть окупантам
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