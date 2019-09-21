В Турции разбился автобус с российскими туристами: много пострадавших

В провинции Анталья в Турции по пути в аэропорт перевернулся автобус с российскими туристами.
Как сообщает Telegram-канал 360tv.ru, пострадали 16 человек, 14 из них – россияне.
По информации канала, все были доставлены в ближайшие больницы. При этом у четырех человек опасные для жизни ранения.
В Турции перевернулся автобус с российскими туристами
РИА.Новости
При этом в Генконсульстве РФ в Анталиии заявили о 15 пострадавших.
"Пятнадцать пассажиров были госпитализированы в различные больницы. На данный момент восемь человек остаются в больницах", — сказал РИА Новости представитель Генконсульства.
Российские дипломаты также сообщили, что в салоне автобуса находились 22 россиянина, 7 из них продолжили путь к аэровокзалу, поскольку у них не было никаких жалоб. Уточняется, что тяжелораненных нет.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на турецком курорте Аланья погибла 5-летняя девочка из России, утонув в бассейне отеля.
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