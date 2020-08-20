В Турции расстреляли известного вора в законе Лота Гули

В Турции расстреляли известного азербайджанского криминального авторитета, вора в законе Надира Салифова, известного в преступном мире как Лота Гули.

Об этом сообщил турецкое издание haqqin.az. От ранений, полученных в результате четырех выстрелов из пистолета, он умер в больнице.

В Лота Гули стрелял другой представитель криминального мира, азербайджанец по-национальности, известный под псевдонимом Хан. Инцидент произошел в турецком курортном городе Анталия. По информации издания, злоумышленник задержан сотрудниками полиции.

Лота Гули умер в больнице из-за ранения от четырех выстрелов

Напомним, в июле 2020 в Одессе сотрудники Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины задержали членов организованной преступной группировки, которая держало в страхе бизнесменов. Действиями бандитов, по информации силовиков, руководил Лота Гули. Среди задержанных были азербайджанцы, грузины, украинцы и россиянин, а во время обысков нашли целый арсенал оружия.

Салифов считается одним из самых влиятельных и опасных на всем постсоветском пространстве. За рубежом его называют только как "русский мафиози".

Лота Гули считается одним из самых влиятельных преступников

По нему в России расследовался целый ряд уголовных дел, связанных с похищениями людей и вымогательством. Кроме того, "законника" обвиняли и по новой статье 210.1 УК РФ (Занятие высокого положения в преступной иерархии) – руководство в течение десяти лет преступным кланом.

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