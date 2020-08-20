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В Турции расстреляли известного вора в законе Лота Гули

Ольга Липич
Ольга Липич
Мир
4,0 т.
В Турции расстреляли известного вора в законе Лота Гули

В Турции расстреляли вора в законе Лота Гули.

В Турции расстреляли известного азербайджанского криминального авторитета, вора в законе Надира Салифова, известного в преступном мире как Лота Гули.

Об этом сообщил турецкое издание haqqin.az. От ранений, полученных в результате четырех выстрелов из пистолета, он умер в больнице.

В Лота Гули стрелял другой представитель криминального мира, азербайджанец по-национальности, известный под псевдонимом Хан. Инцидент произошел в турецком курортном городе Анталия. По информации издания, злоумышленник задержан сотрудниками полиции.

Лота Гули умер в больнице из-за ранения от четырех выстрелов

Лота Гули умер в больнице из-за ранения от четырех выстрелов

Напомним, в июле 2020 в Одессе сотрудники Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины задержали членов организованной преступной группировки, которая держало в страхе бизнесменов. Действиями бандитов, по информации силовиков, руководил Лота Гули. Среди задержанных были азербайджанцы, грузины, украинцы и россиянин, а во время обысков нашли целый арсенал оружия.

Салифов считается одним из самых влиятельных и опасных на всем постсоветском пространстве. За рубежом его называют только как "русский мафиози".

Лота Гули считается одним из самых влиятельных преступников

Лота Гули считается одним из самых влиятельных преступников

По нему в России расследовался целый ряд уголовных дел, связанных с похищениями людей и вымогательством. Кроме того, "законника" обвиняли и по новой статье 210.1 УК РФ (Занятие высокого положения в преступной иерархии) – руководство в течение десяти лет преступным кланом.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, сколько "воров в законе" работают в Украине и о недостатках и скандальных моментах законопроекта №2513.

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ТурцияКриминал
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