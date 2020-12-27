В Турции произошло мощное землетрясение

Утром 27 декабря на востоке Турции в провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Как сообщает "Анадолу" со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), землетрясение зафиксировано в 09:37 по местному времени (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

Его очаг залегал на глубине 15,94 км.

В то же время, ТАСС со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщило о землетрясении магнитудой 6,4 с эпицентром в 10 км к западу от города Сивридже, где поживают около 5,4 тыс. человек.

Очаг залегал на глубине 10 км.

Данных о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря Милан сотрясло крупнейшее землетрясение за сотни лет: от толчков раскачивались дома.