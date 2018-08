В Турции произошло ДТП с 30 автомобилями: десятки пострадавших. Фото

В северо-западной турецкой провинции Бурса произошло масштабное ДТП, в результате которого погиб один человек, еще 15 – были ранены.

По данным издания Daily Sabah, в аварии участвовали свыше 30 машин. Это произошло 17 августа, вечером, когда начались официальные выходные по случаю праздника жертвоприношения Курбан-байрам.

"Авария, в которой друг в друга врезались один грузовик, два пассажирских автобуса, два микроавтобуса и 27 машин произошла на трассе Эскишехир-Стамбул", – сказано в сообщении.

Как выяснилось, авария произошла из-за разлитого на трассе топлива из грузовика. При этом виновника еще не нашли. Кроме 15 госпитализированных, еще десятки людей получили первую помощь на месте происшествия. При этом, пользователи в соцсетях сообщают о 91 пострадавшем в результате ДТП.

"Полиция начала расследование для задержания водителя грузовика, ставшего причиной массовой аварии", – говорится в материале.

Day 1 of 9-day holiday in Turkey, 19 killed and 91 hospitalized in all avoidable Traffic accidents pic.twitter.com/eVR64UVuJh