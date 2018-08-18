В Турции произошло ДТП с 30 автомобилями: десятки пострадавших. Фото

В северо-западной турецкой провинции Бурса произошло масштабное ДТП, в результате которого погиб один человек, еще 15 – были ранены.
По данным издания Daily Sabah, в аварии участвовали свыше 30 машин. Это произошло 17 августа, вечером, когда начались официальные выходные по случаю праздника жертвоприношения Курбан-байрам.
"Авария, в которой друг в друга врезались один грузовик, два пассажирских автобуса, два микроавтобуса и 27 машин произошла на трассе Эскишехир-Стамбул", – сказано в сообщении.
Масштабное ДТП в Турции
IHA
Как выяснилось, авария произошла из-за разлитого на трассе топлива из грузовика. При этом виновника еще не нашли. Кроме 15 госпитализированных, еще десятки людей получили первую помощь на месте происшествия. При этом, пользователи в соцсетях сообщают о 91 пострадавшем в результате ДТП.
Масштабное ДТП в Турции
IHA
"Полиция начала расследование для задержания водителя грузовика, ставшего причиной массовой аварии", – говорится в материале.
Масштабное ДТП в Турции
IHA
Масштабное ДТП в Турции
IHA
Масштабное ДТП в Турции
IHA
Масштабное ДТП в Турции
IHA
Масштабное ДТП в Турции
IHA
Масштабное ДТП в Турции
IHA
Day 1 of 9-day holiday in Turkey, 19 killed and 91 hospitalized in all avoidable Traffic accidents pic.twitter.com/eVR64UVuJh— Fuat Kırcaali (@FuatKircaali) 18 августа 2018 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше случилась жуткая авария с автобусом с украинцами, в результате чего погибли три человека. Транспорт с 54 пассажирами в салоне упал со склона. Среди пострадавших оказались 10 детей.
По данным первой экспертизы, водитель превысил скорость минимум в 2 раза. При этом у него была подмена, которой он не воспользовался.