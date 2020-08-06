Коронавирус накрыл Турцию с новой силой: как отразится на курортах и стоит ли бояться украинцам

В Турции резко начало увеличиваться количество больных коронавирусом. Рост фиксируется с августа – около 1200 случаев в день, до этого целый июль цифры колебались в районе 950 заболевших. А еще с 10 августа на турецкие курорты полетят граждане России, которая входит в число наиболее инфицированных в мире.

Грозит ли COVID-19 украинским туристам, массово ринувшимся в Турцию на отдых, узнавал OBOZREVATEL.

Коронавирус туристам не помеха

Турция – одна из немногих стран, которая сейчас открыта для украинцев. Каждый день на курортах приземляются два десятка самолетов, а это минимум 3700 человек. Много бортов садится также из Германии и Великобритании.

За весь период эпидемии в 82-миллионной стране заболело 236 тысяч человек и 5784 умерли. После жесткого карантина, который начали ослаблять с начала июня, ситуация стабилизировалась. Если на курортах туристам разрешили ходить без масок, то, например, в Стамбуле, масочный режим обязательный повсеместно.

Динамика по количеству заболевших коронавирусом в Турции

Динамика по количеству заболевших коронавирусом в Турции

Украинские туроператоры уверяют, что отдых в Турции сейчас безопасный для наших граждан. Страна находится в "зеленой" зоне, поэтому после ее посещения не нужен ни тест, ни двухнедельная самоизоляция.

Какая обстановка в отелях

Гостиницы проходят серьезную санитарную проверку, а обслуживающий персонал придерживается строгих правил, рассказали OBOZREVATEL в одном из столичных турагентств.

"В отелях установлены тепловые датчики, которые фиксируют и выявляют людей с повышенной температурой. Весь персонал в масках и перчатках, повсюду антисептики. В ресторан туристы заходят в масках, которые снимают уже за столом. Еда на шведском столе за стеклом, ее в тарелки накладывают официанты. В аэропорту, самолете и на трансфере все в масках, которые запрещено снимать. Лежаки на пляже и у бассейна – на два метра друг от друга. Отели не на 100% загружены, такие правила", – уточнили там.

Шведские столы в Турции находятся за защитным стеклом

Персонал постоянно дезинфицирует места общественного пользования

В аэропортах путешественники придерживаются социальной дистанции

Лежаки на пляжах в Турции размещены в 1,5-2 метрах друг от друга

Правда, украинские туристы, которые сейчас находятся на отдыхе в Турции, говорят, что рекомендаций по загруженности гостиницы придерживаются частично, а отдыхающие не соблюдают социальную дистанцию.

"В отеле весь персонал в масках и защитных экранах, повсюду прикреплены санитайзеры, в том числе и в номере. Еду действительно выдают официанты, столовые приборы в крафт-пакетах. Гости без масок, дистанцию не соблюдают, в ресторане и на вечеринках – все впритык, как было раньше. Отель почти заполнен, есть и европейцы, очень много семей с детьми", – рассказала OBOZREVATEL киевлянка Анастасия, отдыхавшая в Анталии.

Риск заразиться существует

Украинский иммунолог Олег Назар считает, что при такой тенденции вируса шансы заразиться на турецких курортах возрастают на треть.

Он еще раз напомнил, что большинство инфицированных переносит коронавирус на ногах, часто даже не подозревая об этом. "Это как с гриппом – кто-то болеет, кто-то нет. Риск есть, но не такой уж и страшный", – отметил медик.

Между тем министр турецкого Министерства здравоохранения Фахреттин Коджа заявил, что страна должна не допустить дальнейшего роста числа инфицированных. Он считает, что нынешняя вспышка произошла из-за недостаточности карантинных ограничений. И если раньше вирус вспыхивал в конкретных регионах, то теперь он активно распространяется по всей стране, в том числе и на курортах.

А с 10 августа въезд на турецкие курорты разрешили россиянам. В прошлом году их там побывало около 7 млн. Сейчас РФ занимает четвертое место в мире после США, Бразилии и Индии по количеству инфицированных коронавирусом (871 тысяча заболевших и 14,6 тысяч смертей). Но западные эксперты, в том числе из ВОЗ, не раз говорили, что эти данные могут быть заниженными.