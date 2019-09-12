В Турции произошел кровавый теракт: 4 погибших, 13 раненых. Фото

В юго-восточной Турции в результате взрыва самодельных взрывчатых веществ погибли 4 человека и еще 13 получили тяжелые ранения.

Об этом сообщает Reuters (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

ЧП произошло на автодороге в сельской местности в районе города Кулп. Взрывчатка, по предварительной информации, была заложены около трассы.

При этом, местные власти заявляют, что организаторами взрыва выступают боевики рабочей партии Курдистана.

В Турции на автодороге произошел взрыв trthaber.com

Место трагедии Соцсети

На место трагедии направили несколько машин скорой помощи. Правоохранители начали расследование по факту смертельного взрыва.

При этом, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже получил всю известную информацию от губернатора провинции Диярбакыра Хасана Басри Гузелоглу. По его распоряжению для захвата вероятных террористов были мобилизированы силовики.

В Турции на автодороге устроили теракт trthaber.com

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 августа в Танзании в результате взрыва бензовоза погиб 61 человек, еще 70 получили ранения разной степени тяжести.

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