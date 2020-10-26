В Турции прогремел взрыв во время преследования террористов. Фото и видео

На юго-востоке Турции во время преследования двух террористов прогремел взрыв.

Инцидент произошел в Искендеруне, сообщает "Анадолу" со ссылкой на губернатора провинции Хатай Рахми Догана (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Место взрыв в Искендеруне. aa.com.tr

Он уточнил, что погибших в результате взрыва нет. Обоих террористов удалось задержать.

До этого в районе были слышны выстрелы. Сейчас место происшествия оцепила полиция.

Взрыв прогремел в Искендеруне в провинции Хатай. Google Maps

Власти считают, что к попытке устроить теракт причастны члены Рабочей партии Курдистана.

Силовики провели спецоперацию в Искендеруне. aa.com.tr

На место прибыли машины скорой помощи. aa.com.tr

Правоохранители осматривают место взрыва в Искендеруне. aa.com.tr

Место взрыва в Искендеруне. aa.com.tr

Взрыв прогремел в Искендеруне в провинции Хатай. Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2019 года на юго-востоке Турции в результате теракта погибли 4 человека и еще 13 получили тяжелые ранения.