В Турции прогремел взрыв во время преследования террористов. Фото и видео

На юго-востоке Турции во время преследования двух террористов прогремел взрыв.

Инцидент произошел в Искендеруне, сообщает "Анадолу" со ссылкой на губернатора провинции Хатай Рахми Догана (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Он уточнил, что погибших в результате взрыва нет. Обоих террористов удалось задержать.

До этого в районе были слышны выстрелы. Сейчас место происшествия оцепила полиция.

Власти считают, что к попытке устроить теракт причастны члены Рабочей партии Курдистана.

Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi https://t.co/GKQrCzXOV6 pic.twitter.com/eCJyl0w72D — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) October 26, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2019 года на юго-востоке Турции в результате теракта погибли 4 человека и еще 13 получили тяжелые ранения.