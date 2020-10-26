В Турции прогремел взрыв во время преследования террористов. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
3,3 т.

  • Погибших в результате взрыва нет

  • Террористов задержали

  • Власти обвинили в попытке теракта РПК

В Турции прогремел взрыв

На юго-востоке Турции во время преследования двух террористов прогремел взрыв.

Инцидент произошел в Искендеруне, сообщает "Анадолу" со ссылкой на губернатора провинции Хатай Рахми Догана (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Место взрыв в Искендеруне.

Он уточнил, что погибших в результате взрыва нет. Обоих террористов удалось задержать.

До этого в районе были слышны выстрелы. Сейчас место происшествия оцепила полиция.

Взрыв прогремел в Искендеруне в провинции Хатай.

Власти считают, что к попытке устроить теракт причастны члены Рабочей партии Курдистана.

Силовики провели спецоперацию в Искендеруне.
На место прибыли машины скорой помощи.
Правоохранители осматривают место взрыва в Искендеруне.
Место взрыва в Искендеруне.
Взрыв прогремел в Искендеруне в провинции Хатай.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2019 года на юго-востоке Турции в результате теракта погибли 4 человека и еще 13 получили тяжелые ранения.

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