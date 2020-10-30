Турцию и Грецию накрыли землетрясение и цунами: рухнули жилые дома. Видео

В турецкой провинции Измир произошло разрушительное землетрясение магнитудой от 6,6 до 6,9.

Как сообщают местные СМИ, очаг подземных толчков находился на глубине 16,54 км. Эпицентр располагался у побережья района Сеферихисар в Эгейском море.

В результате землетрясения разрушены жилые многоэтажки (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По данным МВД Турции, землетрясение разрушило в Измире минимум 20 зданий. Информации о жертвах или пострадавших на данный момент нет. На месте происшествия работают команды спасателей.

Одного из пострадавших вытащили из-под завалов невредимым.

Эпицентр землетрясения Twitter Ayrıntı Yayınları

Twitter Ayrıntı Yayınları

Twitter Ayrıntı Yayınları

Twitter Ayrıntı Yayınları

Последствия землетрясения в Турции

Последствия землетрясения в Турции

Последствия землетрясения в Турции

Последствия землетрясения в Турции

Последствия землетрясения в Турции

Последствия землетрясения в Турции

Последствия землетрясения в Турции

Последствия землетрясения в Турции

Последствия землетрясения в Турции

Землетрясение вызвало волну цунами, которая сносила все на своем пути.

Сильные подземные толчки ощущались не только в Турции, но и в Греции. Так, землетрясение вызвало разрушения на острове Самос. В частности, разрушена церковь Богородицы. Есть информация о как минимум одном пострадавшем.

Церковь Богородицы на греческом острове Самос

Церковь Богородицы на греческом острове Самос

Церковь Богородицы на греческом острове Самос

Турецкая лира после землетрясения упала до исторического минимума.

Начало мощного землетрясения, которое произошло в турецкой провинции Измир, попало в объективы камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как люди после первых толчков в панике выбегают из помещений.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 сентября в Иркутской области России произошло землетрясение магнитудой от 5,5 до 5,9.