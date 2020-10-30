Турцию и Грецию накрыли землетрясение и цунами: рухнули жилые дома. Видео
В турецкой провинции Измир произошло разрушительное землетрясение магнитудой от 6,6 до 6,9.
Как сообщают местные СМИ, очаг подземных толчков находился на глубине 16,54 км. Эпицентр располагался у побережья района Сеферихисар в Эгейском море.
В результате землетрясения разрушены жилые многоэтажки (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
По данным МВД Турции, землетрясение разрушило в Измире минимум 20 зданий. Информации о жертвах или пострадавших на данный момент нет. На месте происшествия работают команды спасателей.
Одного из пострадавших вытащили из-под завалов невредимым.
Землетрясение вызвало волну цунами, которая сносила все на своем пути.
Сильные подземные толчки ощущались не только в Турции, но и в Греции. Так, землетрясение вызвало разрушения на острове Самос. В частности, разрушена церковь Богородицы. Есть информация о как минимум одном пострадавшем.
Турецкая лира после землетрясения упала до исторического минимума.
Начало мощного землетрясения, которое произошло в турецкой провинции Измир, попало в объективы камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как люди после первых толчков в панике выбегают из помещений.
Как сообщал OBOZREVATEL, 21 сентября в Иркутской области России произошло землетрясение магнитудой от 5,5 до 5,9.