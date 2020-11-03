В Турции перевернулся катер с туристами: есть жертвы. Фото

У берегов турецкой Антальи 3 ноября перевернулось прогулочное судно, в результате чего один человек погиб – русский, десятки туристов удалось спасти.

Об этом сообщает телеканал NTV. В сети были опубликованы кадры с места катастрофы (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Инцидент произошел примерно в 50-100 метрах от берега в районе Фосфорной пещеры (Fosforlu Mağara) в Алании.

ЧП произошло в районе Фосфорной пещеры в Алании Twitter Hasan Subaşı

По предварительным данным, на прогулочном судне находились около 30 человек. К месту случившегося были направлены команды береговой охраны, продолжалась спасательная операция. Также устанавливалась национальность пострадавших.

Тем временем российские Telegram-каналы, со ссылкой на генконсульство, подчеркивают, что при крушении катера в турецкой Анталье погиб россиянин.

Туристическое судно перевернулось за 50-100 метров от берега Twitter Hasan Subaşı

"Катер с туристами перевернулся в нашем районе Аланьи. Надеемся, что хорошие новости придут из региона, куда прибыли группы береговой охраны", – прокомментировал событие местный чиновник в Twitter.

Спасательная операция NTV

Десятки туристов удалось спасти с перевернувшегося катера NTV

Как сообщал OBOZREVATEL, в Авачинской бухте (Камчатский край России) перевернулся катер, на борту которого находилось четыре человека. Все они пропали без вести.