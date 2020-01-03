В Турции объявили об убийстве начальника разведки в Ираке: первые детали

На севере Ирака в ходе спецоперации ликвидировали начальника разведки "Рабочей партии Курдистана" Метина Арслана.

Об этом сообщают власти Турции, передает Anadolu Agency

Национальная разведывательная организация Турции (MIT) организовала операцию на севере Ирака, где нанесла по удар по террористической организации Отрядов народной самообороны курдов (YPG).

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Так называемый офицер разведки Метин Арслан, был известен под кодовым именем "Koсer" и находился в списке разыскиваемых турецких преступников. Арслан является двоюродным братом главаря террористической группы Абдуллы Оджалана.

Отмечается, что 52-летний Метин Арслан присоединился к террористам в 1994 году. Он был инициатором многих атак, нацеленных на Турцию. Арслан был ранен в результате авиаудара в северной Сирии в 2017 году.

Как известно, Турция причисляет к террористам представителей сирийского курдского "Демократического союза" (PYD) и их вооруженное крыло – "Отряды народной самообороны" (YPG). Также РПК, включенная в список террористических организаций Турции, США и ЕС, несет ответственность за гибель более 40 тысяч человек, включая женщин и детей.

Метин Арслан sabah.com.tr

Метин Арслан sabah.com.tr

Метин Арслан sabah.com.tr

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада. В результате погиб генерал Касем Сулеймани.

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