В Турции нашли захоронение древнегреческого астронома

Археологи раскопали гробницу древнегреческого астронома и поэта Арата в городе Соли Помпейполис, расположенный в южной турецкой провинции Мерсин.

Он родился в 315 году до нашей эры, пишет Greek Reporter.

Останки древнего города Соли Помпейполиса были обнаружены в 19 веке, когда раскопали руины Зимбиллы Тепе в черноморском регионе Турции.

Раскопкой могилы Арата из Сол занимается профессор Ремзи Ягджи, заведующий кафедрой музеологии турецкого университета Докуз Эйлюль.

"Впервые была обнаружена мемориальная гробница, связанная с археологией древнего города Соли Помпейполис. Кроме более знакомых зданий, таких как улицы с колоннами, старинный порт, театр и баня, было обнаружено что-то очень уникальное. Эта находка дает динамику древнему городу и может повлиять на туризм в регионе", – пояснил профессор.

По словам Ягджи, Арат был широко известен как в период эллинизма, так и в римский период, а его работы по астрономии и поэзия все еще читаются и изучаются.

Отмечается, что ему принадлежит астрономическая поэма "Явления" в 732 стихах и поэма "Признаки погоды" в 422 стихах. Последняя внесла значительный вклад в развитие литературной традиции.

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