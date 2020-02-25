В Турции археологи обнаружили огромный камень с надписями 8-го века до нашей эры и хроникой поражения царя Мидаса на древнем лувийском языке.

Находку обнаружили во время археологических раскопок у кургана Тюркмен-Карахойюк в поселке центральной части Турции, сообщили на сайте Science Alert (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как рассказали археологи, верхушку обтесанного каменного блока заметили в канале и достали из воды. Его передали исследователям, которые расшифровали иероглифы и выяснили, что на нем написано о поражении Фригии, царства в Анатолии, существовавшего около трех тысяч лет назад.

Древний камень Science Alert

Согласно результатам лингвистического анализа, речь на древнем камне идет о герое греческих мифов царе Мидасе. Каменные отметки также содержали иероглиф, который символизировал поражение Мидаса. Они предполагают, что царь был захвачен войсками Хартапу.

"Боги бури предали царей его величеству Хартапу", – написано на камне.

Отмечается, что ни о короле Хартапу, ни о королевстве, которым он управлял ученым ничего неизвестно. Существует предположение, что курган Тюркмен-Карахойюк, где обнаружили камень, был столицей его государства.

"Мы и не подозревали о существовании такого правителя. В одно мгновение мы получили совершенно новую информацию о Ближнем Востоке бронзового века. Эта каменная плита - удачная находка, которая дала начало большому исследованию", – рассказал один из археологов.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в окрестностях Дубая в Персидском заливе археологи обнаружили древнее поселение, жители которого 3 тысячи лет назад занимались переработкой посуды.

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