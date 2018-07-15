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В Турции мужчина кастрировал обидчика дочери посреди улицы: видео 18+

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В Турции мужчина кастрировал обидчика своей 18-летней дочери прямо посреди улицы.

Об этом сообщает 1news.az. Девушка ждала отца возле магазина, пока он покупал сигареты. В этот момент к ней начал приставать незнакомец.

Она постаралась его "отшить", но мужчина оскорблял ее в ответ и пытался схватить за руку, называя непристойным словом. В этот момент отец девушки выходил на улицу и увидел сцену.

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В результате он достал из кармана складной нож и нанес несколько ударов обидчику дочери в половой орган. Медики доставили пострадавшего в больницу, а отца девушки задержали.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Бердичеве задержали мужчину, который снимал порно со своей 8-месячной дочерью.

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Тема
Криминал
Место
Турция
Объект
видео
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