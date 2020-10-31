В Турции количество жертв и пострадавших от землетрясения превысило 900 человек. Фото

При землетрясении в турецкой провинции Измир погибли уже 37 человек, еще 885 пострадали.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu. Он уточнил, что всего из-под завалов жилых домов удалось достать 103 человека, они получили травмы разной степени тяжести (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Спасатели разбирают завалы после землетрясения в Турции.

Глава государства добавил, что в Измир было направлено 35 мобильных станций для предоставления помощи, 25 из них уже установлены.

Из-под завалов удалось достать более 100 человек.

Также власти выделят 24 миллиона турецких лир (более 2,8 млн долларов) на восстановление региона.

Всего от землетрясения пострадали почти 900 человек.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа добавил, что медики предоставляют помощь 243 пострадавшим, восемь из них находятся в реанимации (трое в критическом состоянии).

Некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Землетрясение ударило по турецкой провинции Измир. Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, разрушительное землетрясение магнитудой от 6,6 до 6,9 разрушило в Турции около 20 жилых домов. Очаг подземных толчков находился на глубине 16,54 км. Эпицентр располагался у побережья района Сеферихисар в Эгейском море. Землетрясение вызвало волну цунами, которая сносила все на своем пути.

Также зацепило и Грецию. Землетрясение разрушило церковь на острове Самос, также погибли 2 человека и еще около 20 пострадали.