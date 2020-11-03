В Турции из-под завалов достали живой 4-летнюю девочку

Таша Адамович Мир 11:38, 3.11.2020 Обновлено: 11:43, 3.11.2020

Спустя более 90 часов после землетрясения в турецком Измире из-под завалов живой достали 4-летнюю девочку.

Об этом написал мэр города Мустафа Тунч Сойер в Twitter. Состояние ее здоровья, по предварительным данным, удовлетворительное.

"Через 91 час произошло чудо. Спасатели достали четырехлетнюю Айду. Мы пережили не только сильную боль, но и это счастье. Выражаю благодарность спасателям", – написал он.

Спасатели достали из-под завалов 4-летнюю девочку
Telegram Life Shot
Чудом она осталась жива
Telegram Life Shot
Девочка пробыла под завалами почти 4 суток
Telegram Life Shot

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что турецкие спасатели после землетрясения вытащили из-под завалов 70 человек. По данным на утро 31 октября, число жертв составило 25, еще 831 человек получил травмы.

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Мир

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