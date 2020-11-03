В Турции из-под завалов достали живой 4-летнюю девочку

Спустя более 90 часов после землетрясения в турецком Измире из-под завалов живой достали 4-летнюю девочку.

Об этом написал мэр города Мустафа Тунч Сойер в Twitter. Состояние ее здоровья, по предварительным данным, удовлетворительное.

"Через 91 час произошло чудо. Спасатели достали четырехлетнюю Айду. Мы пережили не только сильную боль, но и это счастье. Выражаю благодарность спасателям", – написал он.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что турецкие спасатели после землетрясения вытащили из-под завалов 70 человек. По данным на утро 31 октября, число жертв составило 25, еще 831 человек получил травмы.