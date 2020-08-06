В Турции COVID-19 докатился до пляжей, количество зараженных выросло

Правительство Турции обеспокоено ситуацией с коронавирусом, поскольку ежедневный прирост зараженных в стране двое суток подряд превышает тысячу.

Власти смягчили большинство карантинных ограничений в марте после пика в апреле, когда суточное количество подтвержденных случаев COVID-19 превышало пять тысяч, сообщает The Guardian.

После месяца суточных показателей меньше 900 в Министерстве здравоохранения заявили о 1 178 новых случаях инфицирования. Во вторник, 4 августа, там за день заболели 1 083 человека.

"Мы обеспокоены увеличением количества случаев", – сказал министр здравоохранения Фахреттин Коса.

По его словам, первая волна коронавируса "дошла до пляжей", поскольку местные и иностранные туристы едут на курорты. Наибольший рост заболеваемости зафиксировали в Анкаре, где пандемические больницы и реанимационные отделения заполнены на 100 процентов.

Как писал OBOZREVATEL ранее, на курортах Турции резко увеличилось количество зараженных коронавирусом.