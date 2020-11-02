В Турции через три дня после землетрясения под завалами нашли живых детей. Видео спасения

Почти через три дня после землетрясения в турецком Измире спасатели извлекли из-под завалов двух живых детей.

Об этом сообщила BBC. Утром 2 ноября спасатели обнаружили живой трехлетнюю Элиф Перинчек, которая пробыла под обломками жилого дома 65 часов.

Девочку обнаружил пожарный из Стамбула Муаммер Челик. Он рассказал прессе, что спасателей направлял отец девочки.

"Я предположил, что она должна быть где-то между кроватью и шкафом. Она лежала на спине. Я ее обнял и очистил лицо. Она схватила мой палец. Мы получили ее с еще одним спасателем. Она не отпускала мою руку всю дорогу, пока мы несли ее к медикам. У Элиф теперь есть братья среди стамбульских пожарных. Она может приходить в гости, когда захочет. Она – наше чудо", – рассказал спасатель.

Перинчек стала 106-м человеком, спасенным из-под завалов. Перед этим, через 58 часов после землетрясения, из-под завалов достали 14-летнюю Идил Сирин.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа написал в Twitter, что Элиф Перинчек находится в сознании, а медики не обнаружили у нее серьезных травм.

Девочку поместили в отделение реанимации, потому что она долго была зажата без движения под обломками.

Министр добавил, что мать Элиф и две ее сестры, 10-летние близнецы, здоровы. Семилетний брат девочки погиб под обломками.

Коджа также написал, что здоровью Идил Сирин, найденной за несколько часов до Элиф, также ничего не угрожает.

Как сообщал OBOZREVATEL, в турецкой провинции Измир произошло разрушительное землетрясение магнитудой от 6,6 до 6,9, которое также привело к жертвам и разрушениям на греческом острове Самос. Погибли 85 человек, пострадали 962 человека.