В Турции автобус с украинцами врезался в трактор: много пострадавших. Фото

В Турции автобус с украинскими туристами угодил в дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Milliyet, авто на юго-западе страны на шоссе Денизли - Анталия столкнулось с трактором.
"В результате столкновения микроавтобуса и трактора пострадали оба водителя транспортных средств, турецкий гид и 10 украинских туристов", – говорится в сообщении.
После столкновения дух машин, микроавтобус украинскими туристами съехал с дороги и врезался в ограду.
На месте ДТП пострадавшим была оказана первая медицинская помощь и отправлены в больницу города Аджипаям. По предварительным данным, состояние пострадавших удовлетворительное.
На данный момент турецкие полицейские выясняют причины ДТП.
ДТП в Турции с украинцами
Milliyet
ДТП в Турции с украинцами
Milliyet
ДТП в Турции с украинцами
Milliyet
ДТП в Турции с украинцами
Milliyet
ДТП в Турции с украинцами
Milliyet
ДТП в Турции с украинцами
Milliyet
ДТП в Турции с украинцами
Milliyet
ДТП в Турции с украинцами
Milliyet
ДТП в Турции с украинцами
Milliyet
Как сообщал OBOZREVATEL, двое украинцев погибли в результате смертельного ДТП с микроавтобусом, которое произошло в провинции Мерсин.
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