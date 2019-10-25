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25 октября • обновлено в 09:20
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В Турции автобус с украинцами врезался в трактор: много пострадавших. Фото

1.6т Читать материал на украинском

В Турции автобус с украинскими туристами угодил в дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Milliyet, авто на юго-западе страны на шоссе Денизли - Анталия столкнулось с трактором.

"В результате столкновения микроавтобуса и трактора пострадали оба водителя транспортных средств, турецкий гид и 10 украинских туристов", – говорится в сообщении.

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После столкновения дух машин, микроавтобус украинскими туристами съехал с дороги и врезался в ограду.

На месте ДТП пострадавшим была оказана первая медицинская помощь и отправлены в больницу города Аджипаям. По предварительным данным, состояние пострадавших удовлетворительное.

На данный момент турецкие полицейские выясняют причины ДТП.

ДТП в Турции с украинцами

ДТП в Турции с украинцами

Milliyet

ДТП в Турции с украинцами

ДТП в Турции с украинцами

Milliyet

ДТП в Турции с украинцами

ДТП в Турции с украинцами

Milliyet

ДТП в Турции с украинцами

ДТП в Турции с украинцами

Milliyet

ДТП в Турции с украинцами

ДТП в Турции с украинцами

Milliyet

ДТП в Турции с украинцами

ДТП в Турции с украинцами

Milliyet

ДТП в Турции с украинцами

ДТП в Турции с украинцами

Milliyet

ДТП в Турции с украинцами

ДТП в Турции с украинцами

Milliyet

ДТП в Турции с украинцами

ДТП в Турции с украинцами

Milliyet

Как сообщал OBOZREVATEL, двое украинцев погибли в результате смертельного ДТП с микроавтобусом, которое произошло в провинции Мерсин.

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Место
Турция
Тег
ДТП
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