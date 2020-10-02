В Турции автобус с туристами попал в ДТП: пострадала украинка

Гражданка Украины получила травмы в результате крупного ДТП в Анталье (Турция).

Об этом РИА Новости рассказали в российском генконсульстве в Анталье. Отметим, что ранее сообщалось, что травмы получила россиянка.

Напомним, что авария произошла 1 октября по пути в аэропорт с россиянами, выехавшими из отеля в Белеке. По дороге автобус столкнулся с легковым автомобилем на встречной полосе.

"В микроавтобусе находились 12 российских туристов. В результате ДТП одна женщина получила незначительные травмы и после профилактического медицинского осмотра была выписана", – сообщали российские дипломаты.

Водителем авто оказался местный житель Бавер Элькатмиш, который в результате столкновения оказался зажатым в разбитом авто. Прибывшим на место происшествия медикам и спасателям удалось извлечь пострадавшего из транспорта, однако он уже был мертв.

При этом водитель автобуса Осман Акин и еще 12 туристов получили легкие травмы. После ДТП остальные туристы пересели в другой автомобиль и отправились в аэропорт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России маршрутка и автобус устроили лобовое ДТП.