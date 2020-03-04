В парламенте Турции произошла массовая драка между депутатами от оппозиции и правящей партии.

Инцидент произошел 4 марта после того, как заместитель главы фракции оппозиционной Народной республиканской партии (НРП) Энгин Озкоч высказал обвинения в адрес президента Реджепа Эрдогана, передают РИА Новости (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Скриншот видео

Оппозиционер обвинил Эрдогана в использовании слова "kelle" (грубое название мертвого тела), когда тот говорил о погибших турецких военных. Также он обвинил президента в предательстве.

Такие слова вызвали резкую реакцию со стороны депутатов правящей Партии справедливости и развития.

Сперва началась словесная перепалка, за которой последовал и кулачный бой. В потасовке приняли участие несколько десятков депутатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 февраля в сирийской провинции Идлиб от атаки правительственных сил погибли турецкие военные, а также мирные жители. Анкара нанесла ответные удары.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!