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5 марта • обновлено в 01:01
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В турецком парламенте депутаты подрались из-за Эрдогана. Видео

3.3т
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В парламенте Турции произошла массовая драка между депутатами от оппозиции и правящей партии.

Инцидент произошел 4 марта после того, как заместитель главы фракции оппозиционной Народной республиканской партии (НРП) Энгин Озкоч высказал обвинения в адрес президента Реджепа Эрдогана, передают РИА Новости (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Не Радой единой: в турецком парламенте произошла массовая драка

Скриншот видео

Оппозиционер обвинил Эрдогана в использовании слова "kelle" (грубое название мертвого тела), когда тот говорил о погибших турецких военных. Также он обвинил президента в предательстве.

Такие слова вызвали резкую реакцию со стороны депутатов правящей Партии справедливости и развития.

Сперва началась словесная перепалка, за которой последовал и кулачный бой. В потасовке приняли участие несколько десятков депутатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 февраля в сирийской провинции Идлиб от атаки правительственных сил погибли турецкие военные, а также мирные жители. Анкара нанесла ответные удары.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Конфликт в Сирии
Персона
Реджеп Тайип Эрдоган
Место
Турция
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Santi Amonito
Santi Amonito
Разве это депутатская "драка"?, - как девчонки толкаются эти турчата. Вот когда в Раде пи*дили рыгоаналов: царьова, шуфрича и прочих скориков и те выползали под пинки - вот это была красота. У к@цапов вообще "идиллия" - безликое, безмолвное болото заполированное гебешно-коммуняцким го*ном: сидят в своей дУпе, как мыши по норам, языки в ж*0пе у друг дружки, а ху*лу ими ж*0пу выбривают до синевы.
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Ukraine The
Ukraine The
Красавчики. У них там посерьёзнее замесы. Но на то они и старшие братья чуbaтых.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ukraine The, "замесы"! Ахахахахахааааа!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Янычары с хрюканами - братья по разуму
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ukraine The, шо вы, шо вы, це ж самые справжние славяне-преславяне
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0
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Ukraine The
Ukraine The
Кристина Стефанова, не только по разуму. Но и по крови. Откуда чубы с шароварами появились у украинцев и черноволосые,черноокие,чернобровые Гали да Оксанки.
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