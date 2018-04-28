Главная
УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

В цветах флага РФ: появилось видео иллюминации Крымского моста

2.1тЧитать новость на украинском

В сети появилось видео испытаний подсветки Крымского моста, которым оккупанты соединяют аннексированный полуостров с Россией (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Отмечается, что после завершения всех строительных работ она будет повторять цвета государственного флага Российской Федерации. Ролик опубликовал пропагандистский ресурс RT.

В частности, планируется, что арочные пролеты будут подсвечиваться в такой последовательности: железнодорожная арка — красным, автодорожная — синим, а фарватерные опоры — белым цветом.

Новости
Оккупанты в спешке готовятся к открытию Крымского моста: появились фото

Как сообщал "Обозреватель", 28 апреля в интернете разметили свежее видео со стройки Крымского моста. Отмечается, что его автомобильная часть должна открыться для движения в середине мая.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Объект
Крымский мост
Поделиться в Facebook

Наши блоги