В ЦИК Беларуси сказали, когда состоится инаугурация Лукашенко

Инаугурация Лукашенко состоится в течение двух месяцев. Фото belta.by.

Инаугурация Александра Лукашенко, занимавшего пять сроков подряд пост президента Беларуси, состоится в течение двух месяцев.

Как сообщили ТАСС в Центральной избирательной комиссии страны, точная дата пока не назначена.

"Инаугурация пройдет не позже чем через два месяца", – сказал официальный представитель ЦИК.

Он уточнил, что обычно ее проводят в течение месяца после официального объявления результатов выборов.

Также в ЦИК добавили, что точную дату определят организаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, протесты в Беларуси против результатов выборов президента 19 августа немного утихли. Активисты взяли передышку после того, как десять дней круглосуточного выходили на улицы.

Напомним, что 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. 14 августа ЦИК Беларуси огласила окончательные итоги, согласно которым за Лукашенко якобы проголосовали 80,1% избирателей, а за оппозиционную кандидатку Светлану Тихановскую – 10,1%. При этом легитимность очередного избрания Лукашенко главой государства ставят под сомнение общественность и наблюдатели.

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