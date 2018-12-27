В церкви Вены произошло жестокое нападение: пострадали 15 прихожан

В столице Австрии Вене в четверг, 27 декабря, неизвестные совершили нападение в церкви, в результате чего пострадали около 15 человек.

Инцидент произошел в католическом храме Марии Непорочной в северном пригороде, сообщает Kronen Zeitung. Известно, что это случилось в 5 часов вечера по местному времени.

Неизвестные ворвались в здание на Антон-Бёк-штрассе, связали и ограбили несколько человек. При этом преступники действовали крайне жестоко, несколько пострадавших серьезно ранены.

Место ЧП oe24.at

Место ЧП oe24.at

Место ЧП oe24.at

Правоохранители организовали масштабную операцию по их задержке. По предварительным данным, злоумышленников было двое.

На место инцидента прибыли специальные подразделения WEGA и Cobra, над церковью кружит вертолет полицейских. Место инцидента оцепили.

Место ЧП krone.at

По информации пресс-службы полиции города, точный мотив преступления еще неясен, однако версия теракта исключена.

Место ЧП krone.at

Место ЧП krone.at

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürfte zumindest einer der unbekannten Täter Wertgegenstände und Bargeld gefordert haben. Die genaue Motivlage ist derzeit noch unklar, ein mögliches Terrormotiv kann jedenfalls ausgeschlossen werden. #Strebersdorf — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 27 грудня 2018 р.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в церкви города Сазерленд Спрингс в американском штате Техас расстреляли прихожан. 26 человек были убиты и еще 24 — ранены.

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