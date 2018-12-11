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В церкви Бразилии расстреляли прихожан: 5 убитых, много раненных

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В бразильском городе Кампинас в юго-восточном штате Сан-Паулу во вторник, 11 декабря, неизвестный устроил стрельбу в церкви, убив четырех человек.

По данным CNN со ссылкой на местную полицию, еще трое людей получили ранения. АР сообщает о четырех пострадавших.

Мужчина открыл огонь по посетителям Кафедрального собора незадолго до окончания дневной мессы. После этого он покончил с собой.

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Известно, что священник ушел из здания до того, как началась стрельба. При этом никто из очевидцев не узнал нападавшего.

Власти пока не разглашают имя или возраст подозреваемого. Мотивы злоумышленника пока что не известны.

После ЧП храм закрыли для посещения, так как полиция проводит расследование на месте инцидента.

Иллюстрация

Иллюстрация

Brasil 247

Как писал OBOZREVATEL, ранее в церкви города Сазерленд Спрингс в американском штате Техас расстреляли прихожан. 26 человек были убиты и еще 24 были ранены.

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
Бразилия
Теги
терактсмертьрелигия
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