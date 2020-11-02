В Вене произошла серия атак: есть данные о стрельбе, подрыве нападавшего и раненых. Видео

В центре австрийской столицы 2 ноября произошла стрельба, в результате которой несколько человек получили ранения. Также есть неподтвержденная информация о погибшем.

Полиция Вены сообщает. что сейчас проводится спецоперация (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По данным правоохранителей. произошло несколько перестрелок, ранены также несколько человек. Точное количество пока не уточняется. Полиция призвала людей избегать общественных мест и остановок общественного транспорта.

При этом, по неподтвержденным данным, есть и погибший. Также Kronen Zeitung пишет, что нападавший якобы подорвал себя.

По данным СМИ, атакованы синагога, еврейский центр и рестораны. Эта информация пока не подтверждена.

(Видео – Telegram Mash)

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