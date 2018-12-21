МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

В центре Вены произошла стрельба: есть жертвы, преступник сбежал

1.5тЧитать материал на украинском

В столице Австрии, Вене, 21 декабря возле ресторана "Фиглмюллер" произошла стрельба, в ходе которой пострадали два человека. Их ранения оцениваются как тяжелые. Один из травмированых погиб.

Как пишет Kronen Zeitung, ЧП произошло около 13:30 по местному времени. Преступник скрылся с места происшествия (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Место стрельбы

Место стрельбы

krone.tv

"Возле ресторана "Фиглмюллер" в центре Вены произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека. Полицейские оцепили прилегающую территорию, а на поиски преступника отправили вертолет", — уточнили в издании.

Новости
В Киеве открыли стрельбу по студентам: новые подробности

По словам очевидцев, к стрельбе причастна боснийская мафия, говорится в репортаже oe24.tv.

Место стрельбы

Место стрельбы

Twitter Swiat21

Место стрельбы

Место стрельбы

krone.tv

Место стрельбы в Вене

Место стрельбы в Вене

Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в декабре на рождественской ярмарке в центре Страсбурга (Франция) неизвестный открыл огонь по прохожим. По официальным данным, были убиты четыре человека. Ранения получили 11 человек.

Стрелок сбежал с места преступления, а его поиски проходили не только во Франции, а и в Германии. Спустя несколько дней розыска его ликвидировала полиция.

Место
АвстрияВена
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги