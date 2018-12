В центре Вены произошла стрельба: есть жертвы, преступник сбежал

В столице Австрии, Вене, 21 декабря возле ресторана "Фиглмюллер" произошла стрельба, в ходе которой пострадали два человека. Их ранения оцениваются как тяжелые. Один из травмированых погиб.

Как пишет Kronen Zeitung, ЧП произошло около 13:30 по местному времени. Преступник скрылся с места происшествия (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Возле ресторана "Фиглмюллер" в центре Вены произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека. Полицейские оцепили прилегающую территорию, а на поиски преступника отправили вертолет", — уточнили в издании.

По словам очевидцев, к стрельбе причастна боснийская мафия, говорится в репортаже oe24.tv.

#BREAKING #BREAKINGNEWS

Reports are emerging that two people with gunshot injuries have been found in the vicinity of the Figlmüller restaurant on Bäckerstraße in the #Lugeck area of #Vienna. Police are currently searching for the assailant, whereabouts unknown#Wien #Österreich pic.twitter.com/Z4zUpnoFy9