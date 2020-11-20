В центре Тбилиси захватили заложников

Борис Бондарь Мир 15:52, 20.11.2020 Обновлено: 17:03, 20.11.2020

В Тбилиси вооруженный человек ворвался в здание микрофинансовой организации на проспекте Церетели, где захватил девять заложников.

Об этом сообщило "Sputnik Грузия". Полиция оцепила территорию.

На место прибыл глава патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе.

Сирадзе подтвердил информацию о захвате девяти заложников.

Полиция срочно попросила все телеканалы отключить прямые эфиры из зоны спецоперации.

Инцидент произошел на проспекте Церетели в Тбилиси

Телеканалы опубликовали кадры из офиса, захваченного злоумышленником. На кадрах видно как человек с открытым лицом, без маски, что-то эмоционально говорит и размахивает руками. В одной руке, предположительно, у него граната.

В центре Тбилиси неизвестный захватил заложников
Twitter
Полиция оцепила район
Twitter

В сеть попали кадры, на которых предположительный захватчик потребовал законодательно запретить в Грузии азартные игры, даже в интернете. Кроме того, он захотел, чтобы снизили банковские проценты по кредитам и цены на лекарства.

По видео можно предположить, что мужчина находится в нетрезвом состоянии.

Злоумышленник потребовал запретить азартные игры и снизить цены на лекарства
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Монреале вызвала панику спецоперация полиции. В СМИ сообщили о якобы захвате заложников в компании Ubisoft.

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Мир

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