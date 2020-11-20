В центре Тбилиси захватили заложников
В Тбилиси вооруженный человек ворвался в здание микрофинансовой организации на проспекте Церетели, где захватил девять заложников.
Об этом сообщило "Sputnik Грузия". Полиция оцепила территорию.
На место прибыл глава патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе.
Сирадзе подтвердил информацию о захвате девяти заложников.
Полиция срочно попросила все телеканалы отключить прямые эфиры из зоны спецоперации.
Телеканалы опубликовали кадры из офиса, захваченного злоумышленником. На кадрах видно как человек с открытым лицом, без маски, что-то эмоционально говорит и размахивает руками. В одной руке, предположительно, у него граната.
В сеть попали кадры, на которых предположительный захватчик потребовал законодательно запретить в Грузии азартные игры, даже в интернете. Кроме того, он захотел, чтобы снизили банковские проценты по кредитам и цены на лекарства.
По видео можно предположить, что мужчина находится в нетрезвом состоянии.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Монреале вызвала панику спецоперация полиции. В СМИ сообщили о якобы захвате заложников в компании Ubisoft.