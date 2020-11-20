В центре Тбилиси захватили заложников

В Тбилиси вооруженный человек ворвался в здание микрофинансовой организации на проспекте Церетели, где захватил девять заложников.

Об этом сообщило "Sputnik Грузия". Полиция оцепила территорию.

На место прибыл глава патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе. МВД Грузии пока официальных комментариев не дает.

Сирадзе подтвердил информацию о захвате девяти заложников.

МВД Грузии официально подтвердило, что в офис микрофинансовой организации в Тбилиси ворвался вооруженный человек. pic.twitter.com/uKbqAP849f — 10 апреля (@buch10_04) November 20, 2020

Полиция срочно попросила все телеканалы отключить прямые эфиры из зоны спецоперации.

Телеканалы опубликовали кадры из офиса, захваченного злоумышленником.

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