В центре Тбилиси захватили заложников

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Мир
6,1 т.

  • Полиция подтвердила информацию о захвате девяти заложников

  • Правоохранители оцепили место происшествия

В Тбилиси захватили заложников

В Тбилиси вооруженный человек ворвался в здание микрофинансовой организации на проспекте Церетели, где захватил девять заложников.

Об этом сообщило "Sputnik Грузия". Полиция оцепила территорию.

На место прибыл глава патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе. МВД Грузии пока официальных комментариев не дает.

Сирадзе подтвердил информацию о захвате девяти заложников.

Полиция срочно попросила все телеканалы отключить прямые эфиры из зоны спецоперации.

Инцидент произошел на проспекте Церетели в Тбилиси

Телеканалы опубликовали кадры из офиса, захваченного злоумышленником.

Новость дополняется