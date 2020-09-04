В центре Тбилиси прогремел взрыв: есть раненые и погибший

У здания филармонии в Тбилиси (Грузия) прогремел взрыв. В результате пострадало минимум три человека и погиб один.

Как сообщила Netgazeti, по предварительным данным, во время ремонтных работ в клубе "Дежавю" взорвался кислородный баллон, хотя официальные структуры пока не называют точную причину ЧП. Известно, что взрыв не вызвал возгорания (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Все пострадавшие были доставлены в Республиканскую больницу, а также в клиники Хечинашвили и Аладашвили. Одному человеку потребовалось оперативное вмешательство.

На место взрыва сразу же прибыли пожарно-спасательные бригады и патрульная полиция. Территорию вокруг опасной зоны оцепили.

От взрыва в Тбилиси пострадали по меньшей мере три человека. imedinews.ge

Предварительной причиной взрыва в Тбилиси названа детонация кислородного баллона. netgazeti.ge

Взрыв в Тбилиси произошел возле филармонии. netgazeti.ge

Один житель Тбилиси погиб от взрыва. netgazeti.ge

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 августа в жилом доме на улице Кубинка в Москве (Россия) прогремел взрыв. В результате три этажа охватил пожар. Травмы в результате ЧП получили два человека. Одну женщину выбросило из окна взрывной волной.