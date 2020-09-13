В центре Минска протестующие начали строить баррикады. Видео
В воскресенье, 13 сентября, в центре Минска (Беларусь) протестующие стали возводить баррикады на проезжей части.
Как передает "Интерфакс", митингующие начали сносить на улицу Тимирязева водоналивные блоки и другие подручные материалы.
Отмечается, что движения транспорта по улице нет. Состоянием на 20:30 проезжая часть заполнена протестующими.
Отметим, что ранее Следком Беларуси предупреждал, что за создание препятствий и баррикад предусмотрена, как административная, но и уголовная ответственность с 16 лет.
Напомним, что сегодня, 13 сентября, в Минске и других городах Беларуси прошли "Марши героев" против действующих властей страны.
Ранее OBOZREVATEL писал, что колона протестующих в Минске направилась к поселку Дрозды, где находится резиденция Александра Лукашенко. Чтобы остановить протестующих силовики стреляли в воздух.
В МВД Беларуси сообщили, что открывали стрельбу в воздух, чтобы остановить протестующих, когда те попытались отбить задержанных.