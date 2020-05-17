В центре Лос-Анджелеса прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Видео

Мир 09:52, 17.05.2020

Во время пожара в центре Лос-Анджелеса прогремел взрыв. В результате пострадали 11 спасателей.

Как сообщает Associated Press, изначально загорелось одноэтажное нежилое здание на улице Бойд-стрит. Позже, по неизвестной причине, произошел взрыв (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

При тушении пожара пострадали 11 спасателей

Состояние пострадавших пожарных тяжелое, их эвакуируют при помощи вертолетов.

В тушении возгорания участвуют более 200 человек. На данный момент пожар локализован.

По данным агентства, в здании располагался бизнес по производству "бутанового медового масла", процесс изготовления которого включает в себя извлечение содержащихся в каннабисе веществ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 17 апреля вспыхнул масштабный пожар в ресторане "Новая Земля".

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