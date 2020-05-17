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17 мая • обновлено в 12:32
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В центре Лос-Анджелеса прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Видео

5.6т
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Во время пожара в центре Лос-Анджелеса прогремел взрыв. В результате пострадали 11 спасателей.

Как сообщает Associated Press, изначально загорелось одноэтажное нежилое здание на улице Бойд-стрит. Позже, по неизвестной причине, произошел взрыв (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

При тушении пожара пострадали 11 спасателей

При тушении пожара пострадали 11 спасателей

Состояние пострадавших пожарных тяжелое, их эвакуируют при помощи вертолетов.

В тушении возгорания участвуют более 200 человек. На данный момент пожар локализован.

По данным агентства, в здании располагался бизнес по производству "бутанового медового масла", процесс изготовления которого включает в себя извлечение содержащихся в каннабисе веществ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 17 апреля вспыхнул масштабный пожар в ресторане "Новая Земля".

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Место
США Лос-Анджелес
Тег
пожар
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