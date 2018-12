В центре Лондона произошло вооруженное нападение: есть пострадавшие

В Лондоне (Великобритания) 19 декабря трое людей пострадали в ходе вооруженного нападения в медицинском центре Святого Стефана. Атаковавший их мужчина задержан полицией.

Как сообщили в Twitter London 999 Feed, злоумышленник набросился на посетителей центра с мачете. На данный момент жизни пострадавших ничего не угрожает (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Сообщается также, что вызов к правоохранителям поступил около 11 утра по местному времени. Прибыв в медицинский центр, полицейские обнаружили троих раненых, которых пришлось экстренно госпитализировать.

"Нападавшего удалось задержать неподалеку от места происшествия. Его доставили в больницу", — уточнили в полиции Лондона.

По предварительным данным, нападение не квалифицируется как теракт. Правоохранители работают над установлением всех деталей преступления.

#TowerHamlets

BREAKING - TRIPLE STABBING:

Three people have been brutally stabbed at St Stephen’s Health Care Centre on St Stephen’s Road in #Bow, #E3.



Police including armed officers were called at 11.06am.



A man was detained nearby and taken to hospital.



Video: @OOlere pic.twitter.com/OF4pGCfqJy