В центре Лондона произошло вооруженное нападение: есть пострадавшие

В Лондоне (Великобритания) 19 декабря трое людей пострадали в ходе вооруженного нападения в медицинском центре Святого Стефана. Атаковавший их мужчина задержан полицией.
Как сообщили в Twitter London 999 Feed, злоумышленник набросился на посетителей центра с мачете. На данный момент жизни пострадавших ничего не угрожает (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).
Сообщается также, что вызов к правоохранителям поступил около 11 утра по местному времени. Прибыв в медицинский центр, полицейские обнаружили троих раненых, которых пришлось экстренно госпитализировать.
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"Нападавшего удалось задержать неподалеку от места происшествия. Его доставили в больницу", — уточнили в полиции Лондона.
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По предварительным данным, нападение не квалифицируется как теракт. Правоохранители работают над установлением всех деталей преступления.
Daily Star
Daily Star
#TowerHamlets— London 999 Feed (@999London) 19 декабря 2018 г.
BREAKING - TRIPLE STABBING:
Three people have been brutally stabbed at St Stephen’s Health Care Centre on St Stephen’s Road in #Bow, #E3.
Police including armed officers were called at 11.06am.
A man was detained nearby and taken to hospital.
Video: @OOlere pic.twitter.com/OF4pGCfqJy
Как писал OBOZREVATEL, в августе в Лондоне автомобиль врезался в ограждение здания британского парламента, из-за чего пострадало несколько пешеходов и велосипедисты. Правоохранители квалифицировали инцидент как теракт.
Из-за ЧП в Лондоне закрывали близлежащие дороги и станцию метро "Вестминстерский дворец", которая находится ближе всего к месту происшествия.