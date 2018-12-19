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В центре Лондона произошло вооруженное нападение: есть пострадавшие

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В Лондоне (Великобритания) 19 декабря трое людей пострадали в ходе вооруженного нападения в медицинском центре Святого Стефана. Атаковавший их мужчина задержан полицией.

Как сообщили в Twitter London 999 Feed, злоумышленник набросился на посетителей центра с мачете. На данный момент жизни пострадавших ничего не угрожает (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Сообщается также, что вызов к правоохранителям поступил около 11 утра по местному времени. Прибыв в медицинский центр, полицейские обнаружили троих раненых, которых пришлось экстренно госпитализировать.

В центре Лондона произошло вооруженное нападение: есть пострадавшие

metro.co.uk

Новости
В Лондоне автобус влетел в остановку: десятки пострадавших. Фото и видео с места ЧП

"Нападавшего удалось задержать неподалеку от места происшествия. Его доставили в больницу", — уточнили в полиции Лондона.

В центре Лондона произошло вооруженное нападение: есть пострадавшие

metro.co.uk

В центре Лондона произошло вооруженное нападение: есть пострадавшие

По предварительным данным, нападение не квалифицируется как теракт. Правоохранители работают над установлением всех деталей преступления.

В центре Лондона произошло вооруженное нападение: есть пострадавшие

Daily Star

В центре Лондона произошло вооруженное нападение: есть пострадавшие

Daily Star

Как писал OBOZREVATEL, в августе в Лондоне автомобиль врезался в ограждение здания британского парламента, из-за чего пострадало несколько пешеходов и велосипедисты. Правоохранители квалифицировали инцидент как теракт.

Из-за ЧП в Лондоне закрывали близлежащие дороги и станцию метро "Вестминстерский дворец", которая находится ближе всего к месту происшествия.

Место
Великобритания
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Gorobec Sana
Gorobec Sana
Хворих на голову багато всюди.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Просматриваются уши украины))))))
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