В центре Лондона произошел теракт: опубликованы первые фото и видео с места ЧП

В Лондоне автомобиль врезался в ограждение здания британского парламента, из-за чего пострадало несколько пешеходов и велосипедисты. Правоохранители квалифицировали инцидент как теракт.

Водитель уже задержан, сообщили в пресс-службе лондонской полиции (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"В 7:37 утра 14 августа Ford Fiesta серебристого цвета столкнулся с рядом велосипедистов и пешеходов, прежде чем врезаться в ограждение здания парламента. Водитель машины, мужчина в возрасте 20 лет, был арестован на месте вооруженными офицерами", - говорится в сообщении.

Подозреваемого доставили в полицейский участок на юге Лондона.

Отмечается, что жизни пострадавших ничего не угрожает. Некоторым из них медики предоставили помощь еще на месте происшествия, а двое людей были госпитализированы.

Из-за ЧП в Лондоне закрывали близлежащие дороги и станцию метро "Вестминстерский дворец", которая находится ближе всего к месту происшествия.

Британский премьер-министр Тереза Мэй уже прокомментировала случившееся. В своей Twitter она выразила поддержку пострадавшим и поблагодарила правоохранителей.

"Мысленно с теми, кто был ранен во время инцидента в Вестминстере. Благодарю экстренные службы за их незамедлительный и мужественный ответ", — написала политик.

Как заявил помощник комиссара лондонской полиции Нейл Басу, при осмотрах авто задержанного никакого оружия там не нашли.

