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ПолитикаЭкономика

В центре Лондона произошел теракт: опубликованы первые фото и видео с места ЧП

23.6тЧитать новость на украинском

В Лондоне автомобиль врезался в ограждение здания британского парламента, из-за чего пострадало несколько пешеходов и велосипедисты. Правоохранители квалифицировали инцидент как теракт.

Водитель уже задержан, сообщили в пресс-службе лондонской полиции (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"В 7:37 утра 14 августа Ford Fiesta серебристого цвета столкнулся с рядом велосипедистов и пешеходов, прежде чем врезаться в ограждение здания парламента. Водитель машины, мужчина в возрасте 20 лет, был арестован на месте вооруженными офицерами", - говорится в сообщении.

Подозреваемого доставили в полицейский участок на юге Лондона.

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Отмечается, что жизни пострадавших ничего не угрожает. Некоторым из них медики предоставили помощь еще на месте происшествия, а двое людей были госпитализированы.

Из-за ЧП в Лондоне закрывали близлежащие дороги и станцию метро "Вестминстерский дворец", которая находится ближе всего к месту происшествия.

Британский премьер-министр Тереза Мэй уже прокомментировала случившееся. В своей Twitter она выразила поддержку пострадавшим и поблагодарила правоохранителей.

"Мысленно с теми, кто был ранен во время инцидента в Вестминстере. Благодарю экстренные службы за их незамедлительный и мужественный ответ", — написала политик.

Как заявил помощник комиссара лондонской полиции Нейл Басу, при осмотрах авто задержанного никакого оружия там не нашли.

Как писал OBOZREVATEL, аналогичные происшествия в этом году уже случались в нескольких странах. В апреле 2018 грузовик въехал в группу людей в Мюнстере на юге Германии, из-за чего погибло двое.

Также в конце апреля в канадском городе Торонто фургон протаранил толпу пешеходов. По данным полиции, от травм погибло 10 человек.

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Персона
Тереза Мэй
Место
АнглияЛондон
Объекты
теракткриминалДТП
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Комментарии
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
это был внебрачный внучатый швагро Путина,определенно!!
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Гость
Гость
негра то за що ?
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Путен, астанавись!
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