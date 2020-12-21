В центре Лиссабона взорвался жилой дом: люди оказались под завалами. Фото и видео

Карина Бондаренко Мир 06:54, 21.12.2020 Обновлено: 09:11, 21.12.2020

В воскресенье, 20 декабря, в центре столицы Португалии Лиссабоне взорвался, загорелся и обрушился жилой дом. Пострадали минимум 5 человек, один пропал без вести.

Спасатели продолжают поиски людей под завалами. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать утечка газа, сообщает Publico (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Четырем пострадавшим оказали медицинскую помощь и отпустили их домой. Еще один пострадавший получил серьезные ожоги и находится в тяжелом состоянии.

Всего в доме проживали девять человек. Пропавшим без вести объявлен 24-летний житель первого этажа. На момент взрыва он мог находиться в помещении.

В Лиссабоне обвалился дом.
publico.pt
На месте ЧП работают спасатели.
publico.pt
Трагедия в Португалии произошла 20 декабря.
publico.pt
Один мужчина пропал без вести.
publico.pt
В доме проживали 9 человек.
publico.pt
Люди оказались под завалами.
publico.pt
Дом обвалился в центре Лиссабона (Португалия).
Карта

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в больнице в городе Газиантеп на юге Турции взорвался кислородный баллон в одной из коронавирусных больниц – погибло девять человек.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Сатурн и Юпитер сойдутся рекордно близко со времен Средневековья: как увидеть

Войска РФ обстреляли ВСУ из ракетных комплексов, бойцы "промолчали"

Разумков намекнул, что "эпоха бедности" в 2021 году не закончится

Зеленский заявил о желании построить в Украине Голливуд и Диснейленд

Зеленский объяснил необходимость строительства дорог в разгар пандемии