В центре Лиссабона взорвался жилой дом: люди оказались под завалами. Фото и видео

В воскресенье, 20 декабря, в центре столицы Португалии Лиссабоне взорвался, загорелся и обрушился жилой дом. Пострадали минимум 5 человек, один пропал без вести.

Спасатели продолжают поиски людей под завалами. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать утечка газа, сообщает Publico (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Четырем пострадавшим оказали медицинскую помощь и отпустили их домой. Еще один пострадавший получил серьезные ожоги и находится в тяжелом состоянии.

Всего в доме проживали девять человек. Пропавшим без вести объявлен 24-летний житель первого этажа. На момент взрыва он мог находиться в помещении.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в больнице в городе Газиантеп на юге Турции взорвался кислородный баллон в одной из коронавирусных больниц – погибло девять человек.